02.01.2019 | 16:55

В аварии на трассе пострадал совсем еще маленький ребенок. ДТП произошло на выезде из Пензы, недалеко от арбековского поста ГАИ, на 627-м километре федеральной дороги М5 «Урал».

Там случилось столкновение сразу трех машин. «Автомобиля Renault Logan под управлением водителя-мужчины 1978 года рождения, автомобиля DAF под управлением водителя-мужчины 1977 года рождения и автомобиля Hyundai Solaris под управлением женщины 1984 года рождения», - сообщила старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

В последней машине и находилась маленькая девочка.

К счастью, трехлетняя пассажирка получила несерьезные травмы, и после осмотра врачи отпустили ее домой.