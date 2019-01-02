Пензенское информационное агентство|18+|Среда|2 янв 2019|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Происшествия | На выезде из Пензы столкнулись Renault Logan, DAF и Hyundai Solaris

02.01.2019|16:55
Печать

В аварии на трассе пострадал совсем еще маленький ребенок. ДТП произошло на выезде из Пензы, недалеко от арбековского поста ГАИ, на 627-м километре федеральной дороги М5 «Урал».

Там случилось столкновение сразу трех машин. «Автомобиля Renault Logan под управлением водителя-мужчины 1978 года рождения, автомобиля DAF под управлением водителя-мужчины 1977 года рождения и автомобиля Hyundai Solaris под управлением женщины 1984 года рождения», - сообщила старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

В последней машине и находилась маленькая девочка.

К счастью, трехлетняя пассажирка получила несерьезные травмы, и после осмотра врачи отпустили ее домой.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 