31.12.2018 | 16:59

В понедельник, 31 декабря, в Каменском районе произошел пожар, который унес жизнь 69-летнего местного жителя.

Сигнал о том, что на улице Центральной в селе Низовка горит деревянный дом, поступил на пульт дежурного в 12:09.

На тушение огня выехали 5 пожарных на трех спецавтомобилях. Здание выгорело внутри, пламя уничтожило кровлю.

«При пожаре погиб мужчина 1949 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ночь на 29 декабря трагедия произошла в селе Максимовка того же Каменского района. Проснувшийся ребенок разбудил бабушку и дедушку, и семья выбралась через разбитое окно. Однако при пожаре погиб одинокий пенсионер, живший в другой квартире.