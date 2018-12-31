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Происшествия | В Каменском районе при пожаре погиб 69-летний сельчанин

31.12.2018|16:59
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В понедельник, 31 декабря, в Каменском районе произошел пожар, который унес жизнь 69-летнего местного жителя.

Сигнал о том, что на улице Центральной в селе Низовка горит деревянный дом, поступил на пульт дежурного в 12:09.

На тушение огня выехали 5 пожарных на трех спецавтомобилях. Здание выгорело внутри, пламя уничтожило кровлю.

«При пожаре погиб мужчина 1949 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ночь на 29 декабря трагедия произошла в селе Максимовка того же Каменского района. Проснувшийся ребенок разбудил бабушку и дедушку, и семья выбралась через разбитое окно. Однако при пожаре погиб одинокий пенсионер, живший в другой квартире.

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Гость|31.12.2018 18:04|

Пенсионный фонд скорбит и высылает родственникам предупреждение о прекращении выплаты пенсионного содержания в виду переселившегося гражданина на улученную социально жилищную территорию .

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