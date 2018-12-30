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Происшествия | В Городищенском районе на трассе BMW вылетел в кювет

30.12.2018|16:40
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В воскресенье, 30 декабря, в Городищенском районе Пензенской области случилось ДТП - вылетел в кювет автомобиль BMW.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, инцидент произошел в 11:45 на 720-м километре трассы М5 «Урал» (между селами Нижняя Елюзань и Старый Кряжим). «В результате ДТП, к сожалению, имеются пострадавшие», - добавили в ведомстве.

В группе «Сова Пенза Авто» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии с места аварии. «Трасса М5, Пенза - Кузнецк, 720 км. Один труп», - написал очевидец последствий ДТП.

В ночь на пятницу, 28 декабря, в Пензе в аварии погиб 51-летний водитель Renault Megane. Он двигался из города (с Шуиста) в сторону трассы М5 и в районе поворота к Чаадаева, 72Б, вылетел на встречную полосу. По ней ехал Volkswagen Touareg. Произошло столкновение, в результате которого оба автомобиля выкинуло с дороги.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|30.12.2018 17:30|

Не 973 номер?!

Гость|30.12.2018 17:40|

Вроде двойка была в номере ...

Гость|30.12.2018 19:15|

Люди кто видел отзовитесь. Может у кого осталась запись

Гость|30.12.2018 19:53|

Что за мода все новости в кучу пихать

Имя: Гость
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