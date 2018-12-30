30.12.2018 | 16:40

В воскресенье, 30 декабря, в Городищенском районе Пензенской области случилось ДТП - вылетел в кювет автомобиль BMW.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, инцидент произошел в 11:45 на 720-м километре трассы М5 «Урал» (между селами Нижняя Елюзань и Старый Кряжим). «В результате ДТП, к сожалению, имеются пострадавшие», - добавили в ведомстве.

В группе «Сова Пенза Авто» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии с места аварии. «Трасса М5, Пенза - Кузнецк, 720 км. Один труп», - написал очевидец последствий ДТП.

В ночь на пятницу, 28 декабря, в Пензе в аварии погиб 51-летний водитель Renault Megane. Он двигался из города (с Шуиста) в сторону трассы М5 и в районе поворота к Чаадаева, 72Б, вылетел на встречную полосу. По ней ехал Volkswagen Touareg. Произошло столкновение, в результате которого оба автомобиля выкинуло с дороги.