29.10.2018 | 14:53

В субботу, 27 октября, в Спасском районе произошло ДТП, в котором пострадала 31-летняя женщина.

По предварительным данным, в 8:00 на 470-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 60-летнего мужчины и фура Volvo с полуприцепом, за рулем которой находился 41-летний шофер.

В ДТП пострадала пассажирка «Гранты». Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Несколькими часами раньше смертельное ДТП с участием большегрузного транспорта произошло в Пензе. В 3:20 на улице Чаадаева автомобиль Mitsubishi Lancer, которым управлял 27-летний молодой человек, врезался в стоявшую фуру Scania. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

«По фактам ДТП проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.