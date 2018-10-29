Три автомобиля стали участниками дорожно-транспортного происшествия. На пересечении улиц Калинина и Свердлова столкнулись «Лада-Калина», Datsun и Mitsubishi.
Авария случилась около двух часов ночи практически на пустой дороге. Водители утверждают, что мужчина, управлявший «Ладой», двигался по второстепенной и должен был предоставить право преимущественного проезда двум иномаркам.
Кто прав, кто виноват, разберутся сотрудники ГИБДД. Люди в результате серьезных травм не получили, а все три автомобиля надолго отправятся в ремонт.
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