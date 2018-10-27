27.10.2018 | 16:14

Во дворе между домами № 110 и 114 на улице Ладожской загорелся автомобиль. ЧП обсудили в чате одной из социальных сетей.

«Две пожарных машины было, «Приора» горела серебристая. Не знает никто, поджог или что. Вот видео какое-то сняли», - рассказала жительница дома № 110.

На видео, выложенном в Сеть, зафиксировано, как отечественная легковушка вспыхнула, словно спичка. При этом пострадали еще четыре рядом припаркованные машины.

«В 2:28 поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Ладожской в городе Пензе. Незамедлительно к месту пожара были направлены два пожарных расчета специализированной пожарно-спасательной части, восемь человек личного состава», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Дмитрий - владелец «Пежо» только утром увидел, как оплавилась его машина. От соседей узнал, что случилось. Накануне пожара именно рядом с его иномаркой стояла «Приора», хозяин которой ночью находился за рулем.

«Что-то газовал, газовал - и уснул. Догазовал, что трава загорелась. Ребята не выдержали из соседнего дома, выбежали, вытащили его - он спал в машине, у него багажник уже загорелся. Они машину откатили, вызвали пожарных, те приехали, но за семь минут машина полностью выгорела», - указал детали произошедшего Дмитрий.

Чуть больше повезло Евгению - на бампере его «Форда» потрескалась краска, оплавился пластик на зеркале. Чтобы устранить дефекты, потребуется 15-20 тысяч рублей.

«Как сказали сотрудники, которые приезжали на место, - нестраховой случай», - уточнил автовладелец.

Так что у пострадавших теперь вопрос: за чей счет восстанавливать средства передвижения.