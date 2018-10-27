Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|27 окт 2018|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+9oC
Завтра | Дождь |
  74.67  |  $  65.63
 

Происшествия | Во дворе на улице Ладожской ночью дотла сгорел автомобиль

27.10.2018|16:14
Печать

Во дворе между домами № 110 и 114 на улице Ладожской загорелся автомобиль. ЧП обсудили в чате одной из социальных сетей.

«Две пожарных машины было, «Приора» горела серебристая. Не знает никто, поджог или что. Вот видео какое-то сняли», - рассказала жительница дома № 110.

На видео, выложенном в Сеть, зафиксировано, как отечественная легковушка вспыхнула, словно спичка. При этом пострадали еще четыре рядом припаркованные машины.

«В 2:28 поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Ладожской в городе Пензе. Незамедлительно к месту пожара были направлены два пожарных расчета специализированной пожарно-спасательной части, восемь человек личного состава», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Дмитрий - владелец «Пежо» только утром увидел, как оплавилась его машина. От соседей узнал, что случилось. Накануне пожара именно рядом с его иномаркой стояла «Приора», хозяин которой ночью находился за рулем.

«Что-то газовал, газовал - и уснул. Догазовал, что трава загорелась. Ребята не выдержали из соседнего дома, выбежали, вытащили его - он спал в машине, у него багажник уже загорелся. Они машину откатили, вызвали пожарных, те приехали, но за семь минут машина полностью выгорела», - указал детали произошедшего Дмитрий.

Чуть больше повезло Евгению - на бампере его «Форда» потрескалась краска, оплавился пластик на зеркале. Чтобы устранить дефекты, потребуется 15-20 тысяч рублей.

«Как сказали сотрудники, которые приезжали на место, - нестраховой случай», - уточнил автовладелец.

Так что у пострадавших теперь вопрос: за чей счет восстанавливать средства передвижения.

0
0
0
0
 
Гость|27.10.2018 19:09|

penzainform.ru писал(a):

«Как сказали сотрудники, которые приезжали на место, - нестраховой случай», - уточнил автовладелец
а он что, хотел по осаго получить страховку от пожара?

Гость|27.10.2018 19:25|

А что же вы хотели бычье ставте на стоянку ко мне напротив мрэо

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 