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Происшествия | Ночью на улице Чаадаева в Пензе Mitsubishi залетел под фуру

27.10.2018|12:35
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Ранним утром в субботу, 27 октября, на улице Чаадаева в Пензе произошло ДТП, унесшее человеческую жизнь.

По предварительным данным, в 3:30 неподалеку от остановки «Завод ЖБИ» столкнулись Mitsubishi Lancer и Scania.

Фото с места аварии появились в группе «Сова Авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Судя по ним, легковую машину занесло под фуру, так что шансов выжить у водителя практически не было.

«Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|27.10.2018 13:04|

осколки в радиусе метров 30 до сих пор, неслабо дал газу парняга

Гость|27.10.2018 13:04|

Продолжают свои фуры бросать на дороге,а люди продолжают в них врезаться и гибнуть. ДО КОЛЕ?!!! КОГДА ВЫ ЭТОТ БАРДАК УСТРАНИТЕ?! ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НЕ ОТСТОЙНИК ДЛЯ ФУР!!!

Гость|27.10.2018 13:07|

Гость писал(a):

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НЕ ОТСТОЙНИК

Проезжая часть не полигон для гонок. Идиот гнал так, что запресовался под самый мост. Ойкнуть не успел.

Гость|27.10.2018 13:23|

А как водителя звали?

Гость|27.10.2018 13:28|

Потрачено

Гость|27.10.2018 13:29|

Продолжают свои фуры бросать на дороге,а люди продолжают в них врезаться и гибнуть

Ставили и будем ставить!

Гость|27.10.2018 13:29|

А разбираться то и нечего ,очередной "гонщик" залетел под стоящую фуру.Там рядом пешеходный переход со светофором,так что мало того что он обязан соблюдать скоростной режим 60 км/ч,так и сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.

Гость|27.10.2018 13:31|

Лучше под фуру, чем в машину с людьми или в толпу пешеходов.

Гость|27.10.2018 13:56|

Причины многочисленных смертельных ДТП целый комплекс недоработок ГИБДД. Фуры стоят повсюду вдоль дорог,устраивают себе стоянки,нет должного освещения дорожного полотна,нет контроля скоростного режима автомобилей на дорогах,инспектора не патрулируют улицы города,а рубят бабло. Никаких выводов и мер не принимают ни руководство ГИБДД,ни власти города после очередного страшного дтп. Ну случилось и ладно,подумаешь.

Гость|27.10.2018 14:01|

Гость писал(a):

Фуры стоят повсюду вдоль дорог
А где их ставить, когда приехал ночью, а склад открывают только утром? Ты дурачок что ли? Если слепой, то нефиг за руль садиться, и скорость превышать!

Гость|27.10.2018 14:14|

Гость писал(a):

Ставили и будем ставить!
Будем убирать самостоятельно.

Гость|27.10.2018 14:17|

Гость писал(a):

Продолжают свои фуры бросать на дороге,а люди продолжают в них врезаться и гибнуть
а столбы тебе не мешают?))

Гость|27.10.2018 14:21|

Гость писал(a):

а склад открывают только утром? Ты дурачок что ли? Если слепой, то нефиг за руль садиться, и скорость превышать!
Гость писал(a):
а склад открывают только утром? Ты дурачок что ли? Если слепой, то нефиг за руль садиться, и скорость превышать!
На склад приехал, там и ставь.

Гость|27.10.2018 14:23|

Гость писал(a):

а склад открывают только утром? Ты дурачок что ли?

Гость|27.10.2018 14:23|

Гость писал(a):

склад открывают только утром?
Машины грязные, серые, светоотражающие элементы заляпаны. Это вы дебилы.

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Имя: Гость
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