Ранним утром в субботу, 27 октября, на улице Чаадаева в Пензе произошло ДТП, унесшее человеческую жизнь.
По предварительным данным, в 3:30 неподалеку от остановки «Завод ЖБИ» столкнулись Mitsubishi Lancer и Scania.
Фото с места аварии появились в группе «Сова Авто Пенза» социальной сети «ВКонтакте». Судя по ним, легковую машину занесло под фуру, так что шансов выжить у водителя практически не было.
«Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось три человека, одна единица техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
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