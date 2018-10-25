25.10.2018 | 16:38

Только на первый взгляд казалось, что участников аварии всего двое - пассажирская «Газель» и Matiz. С другого ракурса открывалась полная панорама ДТП. На пересечении улиц Володарского и Бакунина стояло пять искореженных автомобилей, один из которых принадлежит патрульно-постовой службе.

На тротуаре - металлические опоры дорожных знаков. По счастливой случайности, никто из пешеходов на этом оживленном перекрестке не пострадал. У кареты скорой помощи ожидали люди - вероятно, родные и знакомые тех, кто ехал в маршрутке. Водитель тоже ходил неподалеку.

«В результате происшествия телесные повреждения получили пассажиры автомобиля «Газель». Мужчина 1996 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен, женщина 1983 года рождения доставлена в медицинское учреждение для обследования», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

У Михаила, ехавшего на переднем сиденье маршрутки, повреждена правая нога и немного кружится голова. Молодой человек говорит, что произошло все очень быстро, но что-то он успел запомнить.

«Ехали по первой полосе, мы подъехали - был еще красный. Загорелся зеленый, буквально полсекунды, мы сразу тронулись. Со стороны «САНиМАРТ» ехал полицейский «Патриот» с включенными проблесковыми маячками. Я обернулся - он ехал метров 50 до нас. Даже не затормозил, въехал в нас, мы отлетели в Matiz», - рассказал пассажир маршрутки.

Дальше внедорожник снес дорожные знаки и остановился уже после того, как врезался в две припаркованные иномарки. Их владельцы делали ремонт в здании неподалеку. Они выбежали на улицу, когда услышали звук сирены и удара, характерного для столкновения автомобилей.

«Кузов весь повело, у той машины - то же самое», - отметил владелец пострадавшего автомобиля.

Пока пострадавшие подсчитывают сумму ущерба, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства массовой аварии.