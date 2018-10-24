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Происшествия | В Вадинском районе ВАЗ-2115 съехал в кювет и опрокинулся

24.10.2018|13:52
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Во вторник, 23 октября, в Вадинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, в 16:10 на 23-м километре трассы Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино автомобиль ВАЗ-2115 с 53-летним мужчиной за рулем съехал в кювет, где впоследствии опрокинулся.

В результате аварии водителя машины госпитализировали с травмами. 64-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|24.10.2018 14:04|

Еще один таз взбрыкнул.

Гость|24.10.2018 14:13|

Фольготаз

Имя: Гость
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