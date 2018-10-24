24.10.2018 | 13:52

Во вторник, 23 октября, в Вадинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, в 16:10 на 23-м километре трассы Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино автомобиль ВАЗ-2115 с 53-летним мужчиной за рулем съехал в кювет, где впоследствии опрокинулся.

В результате аварии водителя машины госпитализировали с травмами. 64-летнего пассажира после оказания медицинской помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.