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Происшествия | Полиция и волонтеры ищут пропавшего жителя Русского Камешкира

23.10.2018|15:30
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Сотрудники полиции и добровольцы отряда «Лиза Алерт» разыскивают жителя Русского Камешкира Пензенской области Николая Викторовича Райкова.

«В воскресенье, 21 октября, в 10:50 в полицию Камешкирского отдела обратилась с заявлением местная жительница. Она сообщила, что ее муж Николай Райков 16 октября уехал на заработки в Москву, а с 19-го не выходит на связь. В настоящее время место его нахождения неизвестно», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Николаю Райкову на вид 35 лет, он имеет рост 175 см, одет в зимнюю черную куртку, синие джинсы, черную кофту, черные ботинки.

В качестве особой приметы «Лиза Алерт» указывает красное пятно на левой щеке.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения Николая Райкова, сообщите ее по телефонам: 8 (841-45) 2-13-01 (Русский Камешкир), 8 (8412) 63-50-90, 63-50-91 (Пенза) или 02.

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Гость|23.10.2018 16:05|

в химках на сортировке или упаковке чего-либо или в дагестане на кирпичном заводе.

Гость|23.10.2018 16:39|

детишки - фас.

Хороший повод попиарить свою лизу-алерт

Гость|23.10.2018 16:48|

А может у него там другая семья ?

Имя: Гость
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