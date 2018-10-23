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Происшествия | На пр. Строителей в ДТП с Chevrolet и Mitsubishi пострадала 16-летняя девушка

23.10.2018|11:28
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В понедельник, 22 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней девушки.

По предварительным данным, в 16:10 напротив дома № 49а на проспекте Строителей столкнулись Mitsubishi Pajero Sport, которым управлял 43-летний мужчина, и Chevrolet Lanos с 40-летним водителем за рулем.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка Mitsubishi. Ее госпитализировали с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Гость|23.10.2018 12:41|

Пристегиваться надо

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