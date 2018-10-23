23.10.2018 | 11:28

В понедельник, 22 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней девушки.

По предварительным данным, в 16:10 напротив дома № 49а на проспекте Строителей столкнулись Mitsubishi Pajero Sport, которым управлял 43-летний мужчина, и Chevrolet Lanos с 40-летним водителем за рулем.

В результате аварии пострадала 16-летняя пассажирка Mitsubishi. Ее госпитализировали с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.