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Происшествия | В бессоновской школе электрик погиб при падении с высоты

22.10.2018|13:45
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В Бессоновке возбуждено уголовное дело по факту смерти электрика местной школы при выполнении работ. Инцидент имел место днем 18 октября.

Работник, не прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности, поднялся на высоту без специального страховочного оборудования.

Мужчина собирался устранить неисправности освещения в физкультурно-оздоровительном комплексе, используя передвижную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа, и упал с высоты не менее шести метров.

«Получив множественные телесные повреждения, потерпевший скончался в Бессоновской межрайонной больнице», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|22.10.2018 14:19|

Нужно проверить школьников местных, если они уж собаке в рот петарду кидают, ни чуть не удивлюсь что и здесь замешаны! Куда смотрит губернатор? Проблема нац. масштаба! Проблема губернии! Садисты растут в области!

Гость|22.10.2018 14:20|

Там в Бессоновке вокруг школы что творилось-то 18 октября? То петарду собаке в пасть засунули, то вот это...

Имя: Гость
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