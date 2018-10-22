22.10.2018 | 13:45

В Бессоновке возбуждено уголовное дело по факту смерти электрика местной школы при выполнении работ. Инцидент имел место днем 18 октября.

Работник, не прошедший обучение и инструктаж по технике безопасности, поднялся на высоту без специального страховочного оборудования.

Мужчина собирался устранить неисправности освещения в физкультурно-оздоровительном комплексе, используя передвижную сборно-разборную металлоконструкцию башенного типа, и упал с высоты не менее шести метров.

«Получив множественные телесные повреждения, потерпевший скончался в Бессоновской межрайонной больнице», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.