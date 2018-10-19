19.10.2018 | 11:06

В пятницу, 19 октября, в предрассветных сумерках на окраине Пензы произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 5:10 у дома № 260 на улице Терновского столкнулись ГАЗ-322132 под управлением 50-летнего водителя и «Лада-Приора», которой управлял 59-летний мужчина.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД Пензенской области, прибывшие на место происшествия медики скорой помощи осмотрели водителя легковой машины и отпустили.

Очевидец ДТП запечатлел аварию на фото. На снимках видно, что «Приора» врезалась в световую опору, а у «Газели» отлетело правое переднее колесо.