Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|19 окт 2018|14:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.32  |  $  65.81
 

Происшествия | Пензенцев эвакуировали из троллейбуса из-за бесхозных пакетов

19.10.2018|13:50
Печать

В пятницу, 19 октября, в 13:20 в редакцию портала «ПензаИнформ» позвонил обеспокоенный горожанин в попытке выяснить, что происходит на улице Суворова. «У остановки «Улица Пугачева» из троллейбуса выбегают люди, паника», - рассказал взволнованный пензенец.

В пресс-службе регионального управления МВД России прокомментировали произошедшее.

«В 13:06 в полицию поступил сигнал об обнаружении в троллейбусе, следовавшем по улице Суворова, двух бесхозных пакетов и сумки», - сообщили в управлении.

На место выехали сотрудники всех экстренных службы, пакеты и сумку обследовали взрывотехники.

«Выяснилось, что предметы не представляют опасности», - резюмировали в пресс-службе.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2018 14:02|

Ну а чо, еще пара-тройка таких провокаций именно в троллейбусах и власти города будут вынужденны ликвидировать этот вид транспорта как террористическо-неблагонадежный, к вящей радости хозяев частных транспортных компаний.

Гость|19.10.2018 14:19|

Это у них игра такая .

Гость|19.10.2018 14:32|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 