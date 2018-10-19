19.10.2018 | 13:50

В пятницу, 19 октября, в 13:20 в редакцию портала «ПензаИнформ» позвонил обеспокоенный горожанин в попытке выяснить, что происходит на улице Суворова. «У остановки «Улица Пугачева» из троллейбуса выбегают люди, паника», - рассказал взволнованный пензенец.

В пресс-службе регионального управления МВД России прокомментировали произошедшее.

«В 13:06 в полицию поступил сигнал об обнаружении в троллейбусе, следовавшем по улице Суворова, двух бесхозных пакетов и сумки», - сообщили в управлении.

На место выехали сотрудники всех экстренных службы, пакеты и сумку обследовали взрывотехники.

«Выяснилось, что предметы не представляют опасности», - резюмировали в пресс-службе.