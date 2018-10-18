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Происшествия | В Иссинском районе два человека погибли при столкновении фуры и ВАЗа

18.10.2018|09:23
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Поздно вечером в среду, 17 октября, в Иссинском районе Пензенской области произошло трагическое ДТП. Около 21:30 на 321-м километре федеральной автодороги Р158 Нижний Новгород - Саратов столкнулись фура DAF и легковой автомобиль ВАЗ-2112.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», в аварии от полученных травм погибли два человека - водитель и пассажирка ВАЗа.

Ранее, 15 октября, в Нижнеломовском районе столкнулись автомобили ГАЗ-2755 и два КамАЗа. В ДТП погибли 37-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Источник — фото - 58.mchs.gov.ru
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Гость|18.10.2018 10:30|

а руководство ГАИ опять хранит молчание?

Гость|18.10.2018 10:34|

Бешеные тазы не перестают атаковать!

Имя: Гость
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