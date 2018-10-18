18.10.2018 | 09:23

Поздно вечером в среду, 17 октября, в Иссинском районе Пензенской области произошло трагическое ДТП. Около 21:30 на 321-м километре федеральной автодороги Р158 Нижний Новгород - Саратов столкнулись фура DAF и легковой автомобиль ВАЗ-2112.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, скорой помощи.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», в аварии от полученных травм погибли два человека - водитель и пассажирка ВАЗа.

Ранее, 15 октября, в Нижнеломовском районе столкнулись автомобили ГАЗ-2755 и два КамАЗа. В ДТП погибли 37-летний мужчина и 30-летняя женщина.