18.10.2018 | 15:42

В автокатастрофе, произошедшей в Иссинском районе, погибла молодая пара. Трагедия случилась около 21:30 на 321-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов.

Столкнулись отечественная легковушка и многотонный DAF с полуприцепом.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21124 от полученных травм скончались на месте происшествия», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Находившемуся за рулем «Лады» парню, как и его спутнице, был всего 21 год.