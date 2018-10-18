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Происшествия | ДТП в Иссинском районе: ВАЗ-2112 разбился всмятку

18.10.2018|15:42
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В автокатастрофе, произошедшей в Иссинском районе, погибла молодая пара. Трагедия случилась около 21:30 на 321-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов.

Столкнулись отечественная легковушка и многотонный DAF с полуприцепом.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21124 от полученных травм скончались на месте происшествия», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Находившемуся за рулем «Лады» парню, как и его спутнице, был всего 21 год.

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АвтоНарушитель|18.10.2018 19:16|

Хоть-бы Валентин прояснил ситуацию кто виновен! Родным и близким погибших-искренние соболезнования!!!

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