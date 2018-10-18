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Происшествия | На трассе Пенза - Шемышейка Nissan слетел в кювет и перевернулся

18.10.2018|16:35
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В четверг, 18 октября, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По предварительным данным, в 8:05 на 13-м километре автодороги Пенза - Шемышейка (возле села Камайка) слетел в кювет и перевернулся на крышу автомобиль Nissan X-Trail.

«В ДТП пострадали 54-летний водитель и три пассажира: женщины 53 и 46 лет и 61-летний мужчина. Все они получили телесные повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день два человека - 61-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» и его пассажирка-ровесница - были доставлены в больницу после столкновения с грузовой «Газелью». Авария произошла в 11:30 на 645-м километре трассы М5 «Урал», возле поворота на чемодановскую свалку.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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