18.10.2018 | 16:35

В четверг, 18 октября, в Пензенском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По предварительным данным, в 8:05 на 13-м километре автодороги Пенза - Шемышейка (возле села Камайка) слетел в кювет и перевернулся на крышу автомобиль Nissan X-Trail.

«В ДТП пострадали 54-летний водитель и три пассажира: женщины 53 и 46 лет и 61-летний мужчина. Все они получили телесные повреждения», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день два человека - 61-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» и его пассажирка-ровесница - были доставлены в больницу после столкновения с грузовой «Газелью». Авария произошла в 11:30 на 645-м километре трассы М5 «Урал», возле поворота на чемодановскую свалку.