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Происшествия | ДТП в Иссинском районе: погибли 21-летние парень и девушка

18.10.2018|11:44
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В отделении пропаганды УГИБДД по Пензенской области уточнили информацию о погибших в ДТП в Иссинском районе. Трагедия произошла в 21:30 в среду, 17 октября, на 321-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов.

Столкнулись автомобили ВАЗ-2112, за рулем которого находился 21-летний парень, и DAF Trucks под управлением 35-летнего водителя.

Ранее стало известно, что в аварии погибли два человека. В ГИБДД подтвердили эту информацию.

«В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112, женщина 1997 года рождения, от полученных травм скончались на месте ДТП», - сообщили в управлении.

По данному факту проводится проверка.

15 октября в Нижнеломовском районе столкнулись ГАЗ-2755 и два КамАЗа. В ДТП погибли 37-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|18.10.2018 11:56|

Восстание тазов.

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