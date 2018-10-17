17.10.2018 | 10:36

В Заречном зарегистрирован смертельный случай мышиной лихорадки. Скончался 68-летний мужчина, заразившийся во время работы на даче.

«Осенью риск подхватить смертельную инфекцию возрастает в разы. С наступлением холодов отмечается активная миграция мышей в населенные пункты. Места их наиболее частого обитания - сараи, гаражи, домовые постройки, мусорные кучи», - сообщает портал «Город Z».

В Пензенской области в 2018 году отмечается рост заболеваемости мышиной лихорадкой, и дальнейший прогноз неблагоприятный.

«В прошлом году за полгода мы пролечили около 30 больных, а в этом - около 70 пациентов», - сообщил заведующий отделением областного центра специализированных видов медпомощи Каусар Гайфуллин в августе. За истекшие месяцы количество больных увеличилось.

То, что человек заразился, он понимает не сразу. Инкубационный период составляет от двух недель до 1-1,5 месяца.

«Первоначальные симптомы заболевания схожи с ОРВИ: недомогание, головные боли, ломота в мышцах и суставах, значительное повышение температуры, которая не снижается. В дальнейшем присоединяются специфические симптомы этой лихорадки: поражаются сосуды, болят суставы, может кратковременно теряться зрение, нарушается функция почек», - пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления № 59 ФМБА России Мария Лукьянова.

Инфицированный человек не является переносчиком вируса, заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом можно только от мышей, при контакте с их экскрементами. Наибольший риск заболеть - у рабочих, занимающихся демонтажем ветхих конструкций, и дачников.

Существуют препараты для вакцинопрофилактики, но широко они не применяются. Чтобы обезопасить себя от вируса, нужно соблюдать личную гигиену, проводить только влажную уборку, а строительные и монтажные работы выполнять исключительно в респираторах.