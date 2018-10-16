Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|16 окт 2018|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  76.05  |  $  65.75

Происшествия | В аварии под Виргой два человека погибли, один госпитализирован

16.10.2018|10:14
Печать

Стали известны подробности автокатастрофы, произошедшей в понедельник, 15 октября, в Нижнеломовском районе. О них ИА «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, 15 октября в 18:50 на 560-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», около села Вирга, столкнулись автомобили ГАЗ-2755 под управлением 28-летнего мужчины и два КамАЗа, одним из которых управлял 39-летний водитель, другим - 28-летний.

В результате аварии водитель ГАЗа госпитализирован с различными телесными повреждениями. Пассажиры - 37-летний мужчина и 30-летняя женщина - от полученных травм скончались на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — фото: Валерий Тихомиров, vk.com/news_pnz
0
0
0
0
 
Гость|16.10.2018 10:54|

penzainform.ru писал(a):

в 18:50
пора переводить часы!

Гость|16.10.2018 11:10|

Что за место там такое? из года в год там трупы! пора обратить внимание на этот участок дороги и реконструировать.

Гость|16.10.2018 11:22|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Опознание

Гость|16.10.2018 11:26|

В это время там был сильный туман. Ехал от Пензы до Ломова три часа. Видимость очень плохая была. Проезжал это место это жуть. Соболезнование близким.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 