16.10.2018 | 10:14

Стали известны подробности автокатастрофы, произошедшей в понедельник, 15 октября, в Нижнеломовском районе. О них ИА «ПензаИнформ» рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, 15 октября в 18:50 на 560-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», около села Вирга, столкнулись автомобили ГАЗ-2755 под управлением 28-летнего мужчины и два КамАЗа, одним из которых управлял 39-летний водитель, другим - 28-летний.

В результате аварии водитель ГАЗа госпитализирован с различными телесными повреждениями. Пассажиры - 37-летний мужчина и 30-летняя женщина - от полученных травм скончались на месте.

По факту ДТП проводится проверка.