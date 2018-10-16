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Происшествия | На улице Московской в Пензе обрушилась стена дома

16.10.2018|16:40
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Едва удалось избежать жертв в самой оживленной части города. Причина обрушения стены, прилегающей к крыше дома № 20 на улице Московской, - не взрыв бытового газа, а ветхость строения. Грохот слышался издалека.

«Сразу мысль такая, что, да, рухнуло здание. Страшновато было. Сейчас вот вижу, не дал бог кому-то оказаться здесь в тот момент», - отметила женщина.

Под завалами могли оказаться многочисленные прохожие и посетители магазинов. С высоты вдруг рухнули сотни килограммов кирпичей и металлических конструкций.

«Сейчас вот висит над нами, сказали, что тоже обвалится. А так - очень красиво», - поделилась продавец.

О наведении на Московской настоящей красоты говорил на совещании губернатор еще в феврале 2018 года. Он призывал чиновников активнее работать с собственниками помещений.

«Обшарпанные здания не приводят в порядок? Составляйте протоколы, направляйте в соответствие с законом. Надо разговаривать, надо людей приглашать, людям давать варианты, которые мы за них уже отработали, согласовали, с тем чтобы они приводили в порядок свои здания», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Надо ремонт делать, или же вообще его снести, или реконструировать. Домам этим по 200 с лишним лет», - предложила жительница Пензы.

Коммунальные службы города место обрушения стены даже не обнесли сигнальной лентой. Люди продолжали рисковать жизнями, проходя под нависшей угрозой.

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Гость|16.10.2018 19:01|

penzainform.ru писал(a):

Коммунальные службы города
А они у нас есть ?

Гость|16.10.2018 19:13|

Сколько-сколько лет этим домам!? Да,хорошо пензюки знают историю своего города! Истинные патриоты...

Гость|16.10.2018 19:18|

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Имя: Гость
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