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Происшествия | В Пензе незваный гость во время ночного визита устроил дебош возле котельной

15.10.2018|13:15
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В ночь на понедельник, 15 октября, на объекте теплоснабжения, расположенном в начале улицы Мира, произошел инцидент.

Сторож услышал подозрительный шум и крики с улицы. Он вышел и увидел, что в котельную пытается пройти пьяный мужчина. Охранник объяснил, что на дворе ночь и предприятие не работает, и предложил незваному гостю отправиться домой. Однако тот разбушевался - ударил кулаком в окно административного здания и разбил двойной стеклопакет. После этого незнакомец убежал, а сторож нажал кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Получив приметы дебошира, стражи порядка приступили к поискам.

Во дворе одного из домов на Ленинградской улице они увидели похожего по приметам человека. Росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину, которого впоследствии опознал сторож. Да и нарушитель спокойствия не отрицал своей вины.

«Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|15.10.2018 13:42|

че за сторож такой

Гость|15.10.2018 13:54|

довели мужика своим отоплением...

Гость|15.10.2018 14:27|

Гвардия пьяных отлавливает

Гость|15.10.2018 14:37|

он хотел убавить тепло

Имя: Гость
Комментарий:

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