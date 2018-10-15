15.10.2018 | 13:15

В ночь на понедельник, 15 октября, на объекте теплоснабжения, расположенном в начале улицы Мира, произошел инцидент.

Сторож услышал подозрительный шум и крики с улицы. Он вышел и увидел, что в котельную пытается пройти пьяный мужчина. Охранник объяснил, что на дворе ночь и предприятие не работает, и предложил незваному гостю отправиться домой. Однако тот разбушевался - ударил кулаком в окно административного здания и разбил двойной стеклопакет. После этого незнакомец убежал, а сторож нажал кнопку тревожной сигнализации.

На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Получив приметы дебошира, стражи порядка приступили к поискам.

Во дворе одного из домов на Ленинградской улице они увидели похожего по приметам человека. Росгвардейцы задержали 45-летнего мужчину, которого впоследствии опознал сторож. Да и нарушитель спокойствия не отрицал своей вины.

«Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.