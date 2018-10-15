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Происшествия | На ярмарке в центре Пензы сгорели три торговых ларька

15.10.2018|09:45
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Сотрудники регионального ГУ МЧС России ликвидировали пожар, произошедший на территории сезонной ярмарки на улице Суворова утром в понедельник, 15 октября.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сигнал о возгорании в центре Пензы поступил на пульт дежурного в 5:52. На место происшествия выехали шесть сотрудников ГУ МЧС, две единицы техники.

В результате случившегося выгорели три торговых ларька. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания не называется. Окончательные выводы о том, что привело к пожару, должны быть сделаны в течение 30 рабочих дней после него.

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Гость|15.10.2018 09:57|

Там электропроводка висит бог знает как. Пару лет назад там горели уже ларьки. Эта ярмарка,как чёрная дыра-никакого порядка и цивилизованной организации.

Гость|15.10.2018 09:58|

penzainform.ru писал(a):

Предварительная причина возгорания не называется.
Поджёг!?

Гость|15.10.2018 10:04|

Рэкет? Если да.то чей?

Гость|15.10.2018 10:04|

Назвали сезонной ярмаркой, а по факту это круглогодичный рынок.

Постройте там уже торговый центр нормальный

Гость|15.10.2018 10:05|

Налоги не заплатили, вот и получите! А следующий раз не заплатите, квартиру сожгут.

Гость|15.10.2018 10:05|

Гость писал(a):

Рэкет? Если да.то чей?
Возможно ГРУ и ФСБ делят сферы влияния?

Гость|15.10.2018 10:18|

https://vk.com/opoznanie_pnz

Имя: Гость
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