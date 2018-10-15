15.10.2018 | 09:45

Сотрудники регионального ГУ МЧС России ликвидировали пожар, произошедший на территории сезонной ярмарки на улице Суворова утром в понедельник, 15 октября.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сигнал о возгорании в центре Пензы поступил на пульт дежурного в 5:52. На место происшествия выехали шесть сотрудников ГУ МЧС, две единицы техники.

В результате случившегося выгорели три торговых ларька. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания не называется. Окончательные выводы о том, что привело к пожару, должны быть сделаны в течение 30 рабочих дней после него.