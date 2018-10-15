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Происшествия | На трассе под Кузнецком перевернулась «Гранта»

15.10.2018|11:53
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Утром в понедельник, 15 октября, на трассе М5 «Урал» на территории села Благодатка Кузнецкого района произошла авария.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, водитель автомобиля «Лада-Гранта», мужчина 1959 года рождения, допустил опрокидывание. Фотографии перевернувшейся машины появились в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

Для того чтобы достать автомобиль из кювета, потребовалось привлечь сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области. На место ДТП выехали четыре сотрудника ведомства, одна единица техники.

Водитель «Лады» был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. О тяжести полученных им телесных повреждений не сообщается. По факту ДТП начата проверка.

Источник — Фото «Подслушано в Кузнецке», vk.com/podslushanokuzneck
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