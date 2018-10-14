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Происшествия | На улице Кирова в Пензе ранним утром сгорел мусоровоз

14.10.2018|12:37
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Ранним утром в воскресенье, 14 октября, на улице Кирова в Пензе случился пожар - огонь охватил мусоровоз. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 3:51.

Видео с места происшествия на своей страничке в социальной сети Instagram выложил житель Пензы Макс Венедиктов.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в КамАЗе выгорели моторный отсек и кабина.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось шесть человек, две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — Видео venediktov_maks, www.instagram.com
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Гость|14.10.2018 12:48|

Неосвященный был вот и сгорел

Гость|14.10.2018 12:50|

Гость писал(a):

Неосвященный был вот и сгорел
Освященные сгорают полностью.

Гость|14.10.2018 13:49|

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://tok.pw/nefedov

Гость|14.10.2018 14:14|

Мусорная война?

Имя: Гость
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