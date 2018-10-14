14.10.2018 | 12:37

Ранним утром в воскресенье, 14 октября, на улице Кирова в Пензе случился пожар - огонь охватил мусоровоз. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 3:51.

Видео с места происшествия на своей страничке в социальной сети Instagram выложил житель Пензы Макс Венедиктов.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в КамАЗе выгорели моторный отсек и кабина.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось шесть человек, две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.