Ранним утром в воскресенье, 14 октября, на улице Кирова в Пензе случился пожар - огонь охватил мусоровоз. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 3:51.
Видео с места происшествия на своей страничке в социальной сети Instagram выложил житель Пензы Макс Венедиктов.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в КамАЗе выгорели моторный отсек и кабина.
«Для ликвидации последствий пожара привлекалось шесть человек, две единицы техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
Неосвященный был вот и сгорел