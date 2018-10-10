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Происшествия | В Пензе у здания областного суда столкнулись Volkswagen и Toyota

10.10.2018|15:59
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На перекрестке улиц Володарского и Максима Горького, у здания областного суда, не смогли разъехаться две иномарки - Volkswagen и Toyota.

Столкновение произошло около полуночи.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Volkswagen Jetta, мужчина 1998 года рождения, а также пассажир данной автомашины, юноша 2002 года рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

По словам очевидцев аварии, светофор в момент ДТП работал. Истинные причины серьезной аварии выясняют инспекторы ГИБДД.

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