09.10.2018 | 10:03

По решению Первомайского суда Пензы организация, занимающаяся благоустройством и очисткой города, заплатит компенсацию двум девочкам, чья мать погибла в результате ДТП.

Трагический инцидент произошел 6 ноября 2016 года. Водитель ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» на мусоровозе выезжал из 1-го Онежского проезда на крайнюю левую полосу проспекта Строителей. Мужчина не пропустил Volkswagen Passat, двигавшийся на большой скорости и имевший преимущество на дороге. Это привело к столкновению.

От полученных в результате ДТП повреждений 26-летняя женщина скончалась в больнице в тот же день, еще два человека (28-летняя пассажирка и 25-летний водитель) - спустя некоторое время. 33-летний пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Виновнику аварии Октябрьский районный суд назначил наказание в виде двух с половиной лет в колонии-поселении и на такой же срок лишил его права управления транспортными средствами. С работодателя в пользу матери одной из погибших женщин была взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 руб.

«У погибшей в день аварии женщины остались две малолетние дочери. В их интересах отец девочек в судебном порядке потребовал от работодателя виновника ДТП компенсировать моральный вред, причиненный в результате гибели матери», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Железнодорожный районный суд г. Пензы постановил взыскать с ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» 1,2 млн рублей - по 600 тыс. для каждого ребенка. Организация не согласилась с размером компенсации и подала апелляционную жалобу, указав на недостаточное исследование судом доказательств по делу. Однако решение было оставлено без изменения.