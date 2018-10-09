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Происшествия | В Пензе организация заплатит 1,2 млн за гибель матери двоих детей

09.10.2018|10:03
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По решению Первомайского суда Пензы организация, занимающаяся благоустройством и очисткой города, заплатит компенсацию двум девочкам, чья мать погибла в результате ДТП.

Трагический инцидент произошел 6 ноября 2016 года. Водитель ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» на мусоровозе выезжал из 1-го Онежского проезда на крайнюю левую полосу проспекта Строителей. Мужчина не пропустил Volkswagen Passat, двигавшийся на большой скорости и имевший преимущество на дороге. Это привело к столкновению.

От полученных в результате ДТП повреждений 26-летняя женщина скончалась в больнице в тот же день, еще два человека (28-летняя пассажирка и 25-летний водитель) - спустя некоторое время. 33-летний пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Виновнику аварии Октябрьский районный суд назначил наказание в виде двух с половиной лет в колонии-поселении и на такой же срок лишил его права управления транспортными средствами. С работодателя в пользу матери одной из погибших женщин была взыскана компенсация морального вреда в размере 400 000 руб.

«У погибшей в день аварии женщины остались две малолетние дочери. В их интересах отец девочек в судебном порядке потребовал от работодателя виновника ДТП компенсировать моральный вред, причиненный в результате гибели матери», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Железнодорожный районный суд г. Пензы постановил взыскать с ООО «Управление благоустройства и очистки города Пензы» 1,2 млн рублей - по 600 тыс. для каждого ребенка. Организация не согласилась с размером компенсации и подала апелляционную жалобу, указав на недостаточное исследование судом доказательств по делу. Однако решение было оставлено без изменения.

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Гость|09.10.2018 10:42|

Пускай платят,нех... брать дятлов на работу

Гость|09.10.2018 10:47|

Знаю обоих девчонок лично, у одной две дочки, у другой одна. Жаль очень. Царство небесное Ирине и Оксане.

Гость|09.10.2018 11:01|

Мерзкие тошноты, которые любят вывалится из дворов на дорогу, ау, где вы?

Чо там с вашими аргументами обычными - он летел под 200 по главной, но меня все равно оправдают, я жи мееееедлеееенооо выезжал/поворачивал/перестраивался?

Гость|09.10.2018 11:09|

ВЫВОД:ВСЕ СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДД...

Гость|09.10.2018 11:09|

Гонять не надо и дети сиротами не остались бы.Никакие деньги мать не заменят.

Гость|09.10.2018 11:13|

Гость писал(a):

Гонять не надо
слепошарыми тошнотами быть не надо для начала.

Гость|09.10.2018 11:15|

Кстати, давно заметил "гонщики" никогда не вываливаются на дорогу.

Оценивают адекватно свои возможности и скорость сзади едущего тс при перестроении.

И только тошнотам с...ть на других.

И когда выезжают со дворов, и когда едут в левой полосе.

Гость|09.10.2018 11:16|

а водитель вообще трезвый был, интересно? как можно было мусоровоз не заметить и не притормозить хотя бы

Гость|09.10.2018 11:42|

ТОШНОТЫ ВСЕ У ВАС-ГОНЩИКИ ХРЕНОВЫ.В ГОРОДЕ 60км.ХОТИТЕ ГОНЯТЬ ВОН ЗА ГОРОД...

Гость|09.10.2018 12:08|

Гость писал(a):

.В ГОРОДЕ 60км.ХОТИТЕ ГОНЯТЬ ВОН ЗА ГОРОД...
ХОТИТЕ ТУПИТЬ - СИДИТЕ В ТРОЛЛЕЙБУСЕ, А СПИТЕ ДОМА, УРОДЫ!

Гость|09.10.2018 12:09|

Гость писал(a):

ВЫВОД:ВСЕ СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДД...
Абсолютно в точку.

любителям гонять- есть возможность получить адреналин, проходя службу по контракту или попав в команду Вагнера.

там и скорость и риск. велкам!! а чужие жизни подвергать опасности не надо.

Равно, как и необоснованно тормозить поток. Обратите внимание на очень многих пензенских водителей, которые не понимают что такое рядность движения, не ориентируются на проезжей части и там. где нормально едут две машины они занимают положение, не позволяющее их обогнать. Намерено или нет- другой вопрос.

Имя: Гость
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