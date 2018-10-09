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Происшествия | На улице Дзержинского в Пензе столкнулись ВАЗ-2105 и Skoda Octavia

09.10.2018|17:20
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Во вторник, 9 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

По предварительной информации, в 15:40 на улице Дзержинского столкнулись ВАЗ-2105, которым управлял 52-летний мужчина, и Skoda Octavia с 61-летним водителем за рулем.

В результате аварии 53-летний пассажир, находившийся в салоне отечественного авто, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Видео akdut23, www.instagram.com/penza_info58
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Гость|09.10.2018 17:43|

Сколько лет было инспектору ДПС на момент оформления ДТП?! Очень интересно.

Гость|09.10.2018 17:47|

Мда.Русский таз в смятку.Немец чех ничего так себе)))

Гость|09.10.2018 18:12|

Во вторник, 9 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

Не двух , а одной . Второй - таз .

Имя: Гость
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