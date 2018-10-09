09.10.2018 | 17:20

Во вторник, 9 октября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

По предварительной информации, в 15:40 на улице Дзержинского столкнулись ВАЗ-2105, которым управлял 52-летний мужчина, и Skoda Octavia с 61-летним водителем за рулем.

В результате аварии 53-летний пассажир, находившийся в салоне отечественного авто, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.