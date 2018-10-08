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Происшествия | В Пензенской области полиция ищет 16-летнего Данила Перегримова

08.10.2018|13:00
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В Пензенской области полиция и волонтеры разыскивают 16-летнего Данила Юрьевича Перегримова. 14 сентября он ушел из дома в селе Сафакулево Курганской области, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Родственники подростка распространяли в Сети информацию о том, что он отправился на автобусе в Пензу, после чего перестал выходить на связь.

«В УМВД РФ по Пензенской области поступила ориентировка на несовершеннолетнего, информация была взята в работу», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Рост пропавшего 174 сантиметра, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза голубые. Из особых примет - татуировка на левой руке от запястья до локтя «А.С.А.В.».

В день исчезновения на нем была светло-серая ветровка, синие джинсы, черные кроссовки Nike с двумя белыми полосами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Данила Перегримова, просят позвонить по телефонам: 02, 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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