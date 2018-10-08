Невольный очевидец пожара наблюдала из окна квартиры, как полыхала иномарка. Это было в Терновке в полночь. Ни с того ни с сего загорелся моторный отсек автомобиля Opel.
На этом цепь загадочных происшествий в микрорайоне только началась.
«В 01:53 поступило еще одно сообщение о загорании автомобилей на стоянке во дворе дома на Терновского, 156. Туда также были направлены два пожарных расчета, семь человек личного состава. Сгорел автомобиль Mazda, частично пострадали автомобили, стоящие в непосредственной близости», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Предварительная причина возгорания обеих иномарок - поджог.
В том районе платную парковку не открывали недавно? Или на имеющихся проблемы с клиентурой? А может быть автовладельцами предлагались услуги по охране припаркованного транспорта в ночное время, а те легкомысленно их игнорировали?