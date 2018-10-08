08.10.2018 | 18:37

Невольный очевидец пожара наблюдала из окна квартиры, как полыхала иномарка. Это было в Терновке в полночь. Ни с того ни с сего загорелся моторный отсек автомобиля Opel.

На этом цепь загадочных происшествий в микрорайоне только началась.

«В 01:53 поступило еще одно сообщение о загорании автомобилей на стоянке во дворе дома на Терновского, 156. Туда также были направлены два пожарных расчета, семь человек личного состава. Сгорел автомобиль Mazda, частично пострадали автомобили, стоящие в непосредственной близости», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Предварительная причина возгорания обеих иномарок - поджог.