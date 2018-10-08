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Происшествия | Предварительная причина возгорания иномарок в Терновке - поджог

08.10.2018|18:37
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Невольный очевидец пожара наблюдала из окна квартиры, как полыхала иномарка. Это было в Терновке в полночь. Ни с того ни с сего загорелся моторный отсек автомобиля Opel.

На этом цепь загадочных происшествий в микрорайоне только началась.

«В 01:53 поступило еще одно сообщение о загорании автомобилей на стоянке во дворе дома на Терновского, 156. Туда также были направлены два пожарных расчета, семь человек личного состава. Сгорел автомобиль Mazda, частично пострадали автомобили, стоящие в непосредственной близости», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Предварительная причина возгорания обеих иномарок - поджог.

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Гость|08.10.2018 19:23|

В том районе платную парковку не открывали недавно? Или на имеющихся проблемы с клиентурой? А может быть автовладельцами предлагались услуги по охране припаркованного транспорта в ночное время, а те легкомысленно их игнорировали?

Гость|08.10.2018 20:26|

Да ладно,неужели ?

Гость|08.10.2018 20:29|

И чо что поджог.

Гость|08.10.2018 20:30|

НЕ ПОВЕЗЛО...

Гость|08.10.2018 20:31|

Такое наверное первый раз ? Или просто журналюгам разрешили написать об этом,после десятков сожённых машин.

Имя: Гость
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