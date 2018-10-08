08.10.2018 | 19:11

Женщина хотела вылечить душу и тело с помощью экстрасенсов. Пять лет назад она обратилась к неким «целителям», регулярно отправляла им деньги, от 12 до 15 тысяч рублей за сеанс.

Спустя некоторое время пензячка поняла, что ясновидящие не помогают справиться с недугом, решила прекратить с ними сотрудничество и попросила вернуть потраченное, всего около ста тысяч.

В конце августа у дамы зазвонил телефон. Человек на том конце провода пояснил, что ей положена компенсация около полумиллиона. Но, прежде чем получить выплату, требовалось уплатить 13% якобы налога.

58 тысяч рублей женщина перевела неизвестному человеку незамедлительно. Вскоре ей снова позвонил незнакомец, который представился сотрудником прокуратуры. Он сказал, что за свои действия гражданка должна уплатить штраф 200 тысяч, и продиктовал реквизиты для их перечисления.

Испугавшаяся пензячка тут же побежала в банк, оформила кредитную карту, сняла с нее деньги и вновь отправила непонятно кому.

«Через день позвонил неизвестный, который назвался начальником судебных приставов и сказал, что во избежание наказания за мошенничество нужно перечислить 300 тысяч рублей. Чтобы собрать необходимые суммы, заявительница оформила крупные кредиты еще в двух банках, а также заняла 100 тысяч рублей у близкой родственницы», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Были еще звонки с угрозами, в итоге общая сумма выплат составила 708 тысяч рублей. И тогда женщина пошла в полицию.

«Когда уже всю вытянули сумму, они еще с меня спрашивали 1 900 000. Если я не уплачу, то мне будет хуже: я на крючке у налоговой, у судебного и у прокурора», - добавила потерпевшая.

Стражи порядка пытаются разыскать причастных к этому делу лиц и в очередной раз просят граждан быть бдительными.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги по указаниям людей, которые звонят вам по телефону, это во всех случаях мошенники. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию», - добавила Ольга Евдокимова.