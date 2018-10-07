07.10.2018 | 12:42

Утром в субботу, 6 октября, в частном доме на Буровской улице в селе Долгоруково Мокшанского района случился пожар, в котором погиб человек. Сигнал о ЧП поступил к спасателям в 6:22 от соседей.

«Входная дверь оказалась закрыта изнутри. Очаг возгорания был на кухне, там же и обнаружили тело 44-летней хозяйки», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По ее словам, женщина проживала с мужем, но в тот день его не было дома, он отправился в рейс.

«Каких-либо повреждений, кроме ожогов, на теле пострадавшей не обнаружено. По делу проводится проверка», - добавила Татьяна Махницкая.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ уточнили, что для ликвидации последствий пожара привлекалось 4 человека, 2 единицы техники.