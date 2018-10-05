05.10.2018 | 11:53

В пятницу, 5 октября, в социальной сети Instagram появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в тот же день в Каменском районе.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области сообщили, что в 6:54 на трассе Пенза - Тамбов столкнулись сразу три машины: грузовик Renault, Chevrolet Lacetti и BMW Х1.

По неподтвержденным данным, в результате аварии один человек погиб.

3 октября также в Каменском районе, на 8-м километре трассы Каменка - Сердобск 65-летний пассажир ВАЗ-2110 погиб в ДТП с КамАЗом.

«Под Каменкой одни аварии. Как трассу отремонтировали, так гонять начали! Не дай Бог!!!» - написала одна и подписчиц группы penza_info58.

«Аж сердце замирает от таких кадров», - призналась другая подписчица.