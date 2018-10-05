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Происшествия | В Сети появилось видео смертельного ДТП в Каменском районе

05.10.2018|11:53
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В пятницу, 5 октября, в социальной сети Instagram появилось видео, на котором запечатлены последствия смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в тот же день в Каменском районе.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пензенской области сообщили, что в 6:54 на трассе Пенза - Тамбов столкнулись сразу три машины: грузовик Renault, Chevrolet Lacetti и BMW Х1.

По неподтвержденным данным, в результате аварии один человек погиб.

3 октября также в Каменском районе, на 8-м километре трассы Каменка - Сердобск 65-летний пассажир ВАЗ-2110 погиб в ДТП с КамАЗом.

«Под Каменкой одни аварии. Как трассу отремонтировали, так гонять начали! Не дай Бог!!!» - написала одна и подписчиц группы penza_info58.

«Аж сердце замирает от таких кадров», - призналась другая подписчица.

Источник — Видео Дениса Зуева, www.instagram.com/penza_info58
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Гость|05.10.2018 12:10|

penzainform.ru писал(a):

Как трассу отремонтировали, так гонять начали
Ремонт должен проводиться в комплексе с установкой камер или других средств контроля. Так делают в цивилизованных странах.

Гость|05.10.2018 12:13|

Гость писал(a):

Ремонт должен проводиться в комплексе с установкой камер или других средств контроля. Так делают в цивилизованных странах.
Там потоки надо разводить и ставить отбойники,что бы не было встречки.

Гость|05.10.2018 12:13|

Это не видео ДТП! Это видео последствий ДТП!!Учитесь формулировать мысли, это совсем не сложно.

Гость|05.10.2018 12:16|

5 октября 2018

СМИ: В ДТП под Тверью погибли все 13 человек в маршрутке (видео)

Гость|05.10.2018 12:17|

В результате аварии с автобусами в Калининском районе Тверской области погибли 13 человек — все, кто находился в маршрутке. Еще 17 человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Между тем областная прокуратура приводит данные о 12 жертвах.

ДТП произошло утром на автодороге Тверь — Ржев в районе населенного пункта Некрасово. Столкнулись автобусы «ЛиАЗ» и Ford.

По предварительной версии, авария случилась по вине водителя маршрутного такси, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Он выехал на встречную полосу, не успев завершить маневр. В результате столкновение с приближающимся автобусом «ЛиАз» оказалось неизбежным.

Гость|05.10.2018 12:17|

Это видео последствия аварии произошедшей сегодня на трассе Пенза -Тамбов

Гость|05.10.2018 12:18|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Как трассу отремонтировали, так гонять начали
Ремонт должен проводиться в комплексе с установкой камер или других средств контроля. Так делают в цивилизованных странах.
Тогда наша - то страна причём ?

Гость|05.10.2018 12:22|

Это сегодня авария, а описание от 3 числа

Гость|05.10.2018 12:30|

Я один КаМаз не рассмотрел???? Или фура концерна Рено, это КамАЗ???

Гость|05.10.2018 12:53|

Видео дтп и видео результатов дтп - две большие разницы©

Поколение ЕГЭ пришло в СМИ

Гость|05.10.2018 12:59|

Гость писал(a):

Видео дтп и видео результатов дтп - две большие разницы©

Поколение ЕГЭ пришло в СМИ

Давно уже,как и везде.Ну не умеют они правильно формулировать мысли.ЕГЭ это же шаблон.

Гость|05.10.2018 12:59|

Гость писал(a):

Там потоки надо разводить и ставить отбойники,что бы не было встречки.

Для тупых отбойники и трупоуловители когда они из машин вылетать будут.

Гость|05.10.2018 13:05|

Кто то борзонул, а дорога борзости не прощает. На обгон и в "паровоз", жал дальнобойщику испортили поездку. Но он справился и машина лишь ушла в обочину.

Имя: Гость
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