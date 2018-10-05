05.10.2018 | 09:47

В четверг, 4 октября, в Пензе случилось нетипичное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил входную группу торгового центра «Ритэйл», расположенного на улице Центральной в Терновке.

Фотографии с места ДТП в тот же вечер появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что водитель «Лады-Калины» врезался в дверной проем бокового входа торгового объекта.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что происшествие случилось в 15:30. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

«Человек решил зайти в магазин, но при этом забыл выйти из машины, с кем не бывает», - написал один из комментаторов, обсуждая событие в Сети.