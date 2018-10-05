Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 окт 2018|10:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

Происшествия | В Пензе водитель «Лады-Калины» врезался в здание ТЦ «Ритэйл»

05.10.2018|09:47
Печать

В четверг, 4 октября, в Пензе случилось нетипичное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль протаранил входную группу торгового центра «Ритэйл», расположенного на улице Центральной в Терновке.

Фотографии с места ДТП в тот же вечер появились в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что водитель «Лады-Калины» врезался в дверной проем бокового входа торгового объекта.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что происшествие случилось в 15:30. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

«Человек решил зайти в магазин, но при этом забыл выйти из машины, с кем не бывает», - написал один из комментаторов, обсуждая событие в Сети.

Источник — Фото Андрея Агеева
0
0
0
0
 
Гость|05.10.2018 10:20|

Комментарии из инета цитируют,а реальные причины случившегося не озвучивают. Что за журналисты пошли,умеют только копированием информации из инета заниматься.

Гость|05.10.2018 10:23|

Спешил на осеннюю распродажу... А двери оказались узкими... С кем не бывает???

Гость|05.10.2018 10:26|

Ну если коробка автомат то бывает,а вот если механика то ....!

Гость|05.10.2018 10:29|

Ну педали я перепутала. С кем не бывает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 