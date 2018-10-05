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Происшествия | Пензенского тренера, обвиняемого в педофилии, подвергнут экспертизе

05.10.2018|16:23
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Тренеру по плаванию, обвиняемому в совершении действий сексуального характера в отношении своих воспитанников, предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Впервые информацию об этом резонансном уголовном деле официально озвучили на заседании общественного совета при региональном следственном управлении.

«Обвиняемый, находясь в одном из детских лагерей города Пензы, в состоянии алкогольного опьянения совершил действия сексуального характера в отношении девяти детей в возрасте от 10 до 11 лет. Кроме того, в прошлом году имел место факт совершения данным гражданином подобных действий в отношении ребенка 2007 года рождения в этом же лагере», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Потерпевшие - ребята, занимающиеся плаванием в одной из спортивных школ региона, - о случившемся рассказали родителям. Взрослые обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина 1969 года рождения находится под стражей. На месте работы его характеризуют с положительной стороны.

«Имеются серьезные недостатки в вопросах подбора и работы с персоналом в учреждении. Безусловно, в ходе расследования органы следствия дадут надлежащую правовую оценку всем этим действиям», - отметил 1-й заместитель руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Рустам Тугушев.

Руководству спортивных школ рекомендовано внимательнее относиться к подбору кадров для работы с детьми.

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Гость|05.10.2018 18:53|

Что за школа?

Гость|05.10.2018 19:00|

penzainform.ru писал(a):

в отношении девяти детей
Ясно теперь попьянке с голой жопой мимо прошёл.

Имя: Гость
Комментарий:

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