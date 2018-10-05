05.10.2018 | 17:53

Один погибший, двое пострадавших - таковы печальные последствия трагического ДТП, произошедшего в пятницу рано утром на 217-м километре трассы Пенза - Тамбов в Каменском районе.

Там около 7 часов утра столкнулись сразу три автомобиля - две легковушки, Chevrolet Lanos и BMW X1, и грузовик с полуприцепом Renault Magnum.

«В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet Lanos от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир автомобиля BMW - женщины 1990 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Возможной причиной катастрофы стали погодные условия - ночью на трассе прошел дождь, дорога была мокрой.

«Уважаемые водители! При управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательным и осторожным, строго соблюдать требования правил дорожного движения, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия», - добавил Валентин Новоженцев.