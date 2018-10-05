Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 окт 2018|19:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

Происшествия | Причиной ДТП под Каменкой могли стать погодные условия

05.10.2018|17:53
Печать

Один погибший, двое пострадавших - таковы печальные последствия трагического ДТП, произошедшего в пятницу рано утром на 217-м километре трассы Пенза - Тамбов в Каменском районе.

Там около 7 часов утра столкнулись сразу три автомобиля - две легковушки, Chevrolet Lanos и BMW X1, и грузовик с полуприцепом Renault Magnum.

«В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet Lanos от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир автомобиля BMW - женщины 1990 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Возможной причиной катастрофы стали погодные условия - ночью на трассе прошел дождь, дорога была мокрой.

«Уважаемые водители! При управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательным и осторожным, строго соблюдать требования правил дорожного движения, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия», - добавил Валентин Новоженцев.

0
0
0
0
 
Гость|05.10.2018 18:47|

Самая удобная версия. Или занесли уже, кому надо.

Гость|05.10.2018 19:04|

РОВНАЯ ДОРОГА.КТО ТО ОЧЕНЬ СПЕШИЛ...

Гость|05.10.2018 19:29|

Кто спешил того уже нет... Будьте внимательны.. Крест ему на шею

Гость|05.10.2018 19:39|

penzainform.ru писал(a):

Возможной причиной катастрофы стали погодные условия - ночью на трассе прошел дождь, дорога была мокрой.
Вы правы, надо дорожникам ехать впереди спешащего идиота с салфеткой и протирать дорогу, что бы он не поскользнулся, а гаишнику сидеть в кабине и подсказывать правила ДТП. А, бабушка и мама всю дорогу будут вытирать сопли.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 