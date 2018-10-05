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Происшествия | Причиной ДТП под Каменкой могли стать погодные условия

05.10.2018|17:53
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Один погибший, двое пострадавших - таковы печальные последствия трагического ДТП, произошедшего в пятницу рано утром на 217-м километре трассы Пенза - Тамбов в Каменском районе.

Там около 7 часов утра столкнулись сразу три автомобиля - две легковушки, Chevrolet Lanos и BMW X1, и грузовик с полуприцепом Renault Magnum.

«В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet Lanos от полученных травм скончался на месте. Водитель и пассажир автомобиля BMW - женщины 1990 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Возможной причиной катастрофы стали погодные условия - ночью на трассе прошел дождь, дорога была мокрой.

«Уважаемые водители! При управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательным и осторожным, строго соблюдать требования правил дорожного движения, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия», - добавил Валентин Новоженцев.

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Гость|05.10.2018 18:47|

Самая удобная версия. Или занесли уже, кому надо.

Гость|05.10.2018 19:04|

РОВНАЯ ДОРОГА.КТО ТО ОЧЕНЬ СПЕШИЛ...

Гость|05.10.2018 19:29|

Кто спешил того уже нет... Будьте внимательны.. Крест ему на шею

Гость|05.10.2018 19:39|

penzainform.ru писал(a):

Возможной причиной катастрофы стали погодные условия - ночью на трассе прошел дождь, дорога была мокрой.
Вы правы, надо дорожникам ехать впереди спешащего идиота с салфеткой и протирать дорогу, что бы он не поскользнулся, а гаишнику сидеть в кабине и подсказывать правила ДТП. А, бабушка и мама всю дорогу будут вытирать сопли.

Гость|05.10.2018 19:47|

Пензаинформ как всегда не информативен. Подробностей шиш. А надо бы, дабы другим урок в подобной ситуации.

Скорее всего там был слепой обгон. Дуркаов, совершающих таковые, полно. Это же у белой горы. Там затяжной слепой поворот, часто там наблюдаю самоуверенных "бессмертных" , идущих на обгон по принципу "повезет не повезет, выживу не выживу".

Кто то из их ехал именно так скорее всего.

Гость|05.10.2018 19:59|

время надо перевести на 1 час вперёд..............

Гость|05.10.2018 20:07|

Гость писал(a):

время надо перевести на 1 час вперёд..............

Обратись к психиатру, поинтересуйся, может с головой что то не то?

Гость|05.10.2018 20:22|

надо увеличить долготу светового дня переводом стрелок на один час вперёд ....

так понятней?

Гость|05.10.2018 21:44|

Скутер поди помешал ! Права им надо с категорией Е

Гость|05.10.2018 22:43|

БМВ- Боги Могут Всё !

Гость|05.10.2018 23:51|

Гость писал(a):

Пензаинформ как всегда не информативен. Подробностей шиш. А надо бы, дабы другим урок в подобной ситуации.

Скорее всего там был слепой обгон. Дуркаов, совершающих таковые, полно. Это же у белой горы. Там затяжной слепой поворот, часто там наблюдаю самоуверенных "бессмертных" , идущих на обгон по принципу "повезет не повезет, выживу не выживу".

Кто то из их ехал именно так скорее всего.

Там нет слепых поворотов.Есть "сплошная"

Гость|06.10.2018 00:46|

Про перевод плюсую

Гость|06.10.2018 06:31|

Когда за рулем наркоман, погода бессильна!!!

Гость|06.10.2018 09:12|

Гость писал(a):

надо увеличить долготу светового дня переводом стрелок на один час вперёд ....

так понятней?

Идиотам не надо давать права. Ты хочешь сказать, что бы люди вставали на час раньше. Долгота дня от перевода стрелок не зависит. И не надо переводить стрелки от истинной проблемы. Не надо забалтывать.

Гость|06.10.2018 09:13|

Гость писал(a):

БМВ- Боги Могут Всё !

Как видим далеко не все.

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Имя: Гость
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