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Происшествия | В пензенском кафе пьяный клиент ударил девушку кружкой по голове

04.10.2018|09:17
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В ночь на четверг, 4 октября, в одном из пензенских кафе произошел инцидент. Сигнал об этом поступил в правоохранительные органы около 3:00.

Наряд группы задержания немедленно прибыл в увеселительное заведение на Московской. На улице возле дверей толпились люди и стояла машина скорой помощи.

По словам очевидцев, зачинщиком конфликта стал посетитель кафе. Он предложил девушке, отдыхавшей с друзьями, познакомиться поближе, однако та не пожелала общаться с пьяным мужчиной.

Несостоявшийся ухажер, оскорбленный отказом, разразился угрозами, а затем схватил пивную кружку и ударил девушку по голове. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После осмотра ее госпитализировали.

«Чтобы утихомирить разбушевавшегося посетителя, сотрудникам бара пришлось вызвать правоохранителей. Бойцы задержали 34-летнего дебошира и передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|04.10.2018 09:33|

Срока от 10 лет и осваивать Сибирь,с нормой выработки. Одна пьянь кругом!

Гость|04.10.2018 09:39|

С погаными алкашами-тунеядцами давно пора ужесточить борьбу. Надоели к чертям собачьим.

Гость|04.10.2018 09:42|

penzainform.ru писал(a):

Он предложил девушке, отдыхавшей с друзьями,

Где в это время были друзья? Не можешь защитить девушку, или даму, не приглашай в злачние места. Твое место в спортзале, если не способен тренироваться то Онан твой кумир.

Гость|04.10.2018 09:42|

Онан — Википедия

ru.wikipedia.org›Онан

Она́н (др.-евр. אוֹנָן — «сильный») — персонаж Пятикнижия, второй сын Иуды, внук патриарха Иакова, который был наказан Богом смертью за уклонение от обязанностей левиратного союза с вдовой старшего брата Фамарью (Тамар). После гибели старшего сына Иуды Онан, согласно традиции левирата, был обязан взять в жёны его вдову Фамарь, дабы она смогла принести наследника, который считался бы первенцем от старшего сына.

Гость|04.10.2018 09:45|

Гость писал(a):

С погаными алкашами-тунеядцами давно пора ужесточить борьбу. Надоели к чертям собачьим.

Мальчики с тонкими шеями и тонюсенькими пальчиками только и могу клацать по клаве. Защитить девушку это не для них. Их надо на спортплощадку в обязательном порядке. Кто будет уклонятся на лесоповал.

Гость|04.10.2018 09:49|

Гость писал(a):

После гибели старшего сына Иуды Онан, согласно традиции левирата, был обязан взять в жёны его вдову Фамарь, дабы она смогла принести наследника, который считался бы первенцем от старшего сына.

Вот и пример телегонии в Библии (Книга)

Гость|04.10.2018 09:56|

Их надо на спортплощадку в обязательном порядке. Кто будет уклонятся на лесоповал.

И дураков таких как ты туда же, пример показывать.

Гость|04.10.2018 10:08|

Гость писал(a):

И дураков таких как ты туда же, пример показывать.

Напугал ежа голой опой. Я и в данный момент подтягиваюсь 50 раз отжимаюсь 4000, приседаю 900 раз бегаю по 7 км от дома до загородного дома. Велосипед мой подручный транспорт. Тут ты паря не угадал.

Гость|04.10.2018 10:09|

Гость писал(a):

отжимаюсь 4000

Опечатка, 400 раз.

Гость|04.10.2018 10:13|

Гость писал(a):

Я и в данный момент подтягиваюсь 50 раз отжимаюсь 4000, приседаю 900 раз бегаю по 7 км от дома до загородного дома. Велосипед мой подручный транспорт. Скажите, правильно ли я живу?
- Правильно, сынок. Но - зря.

Гость|04.10.2018 10:23|

Бьёт значит любит!

Гость|04.10.2018 10:49|

Гость писал(a):

- Правильно, сынок. Но - зря.

Папаша огоньку не найдется? Папаша в это время тихонько писял в штаны.

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