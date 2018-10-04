04.10.2018 | 09:17

В ночь на четверг, 4 октября, в одном из пензенских кафе произошел инцидент. Сигнал об этом поступил в правоохранительные органы около 3:00.

Наряд группы задержания немедленно прибыл в увеселительное заведение на Московской. На улице возле дверей толпились люди и стояла машина скорой помощи.

По словам очевидцев, зачинщиком конфликта стал посетитель кафе. Он предложил девушке, отдыхавшей с друзьями, познакомиться поближе, однако та не пожелала общаться с пьяным мужчиной.

Несостоявшийся ухажер, оскорбленный отказом, разразился угрозами, а затем схватил пивную кружку и ударил девушку по голове. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После осмотра ее госпитализировали.

«Чтобы утихомирить разбушевавшегося посетителя, сотрудникам бара пришлось вызвать правоохранителей. Бойцы задержали 34-летнего дебошира и передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.