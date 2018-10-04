В ночь на четверг, 4 октября, в одном из пензенских кафе произошел инцидент. Сигнал об этом поступил в правоохранительные органы около 3:00.
Наряд группы задержания немедленно прибыл в увеселительное заведение на Московской. На улице возле дверей толпились люди и стояла машина скорой помощи.
По словам очевидцев, зачинщиком конфликта стал посетитель кафе. Он предложил девушке, отдыхавшей с друзьями, познакомиться поближе, однако та не пожелала общаться с пьяным мужчиной.
Несостоявшийся ухажер, оскорбленный отказом, разразился угрозами, а затем схватил пивную кружку и ударил девушку по голове. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После осмотра ее госпитализировали.
«Чтобы утихомирить разбушевавшегося посетителя, сотрудникам бара пришлось вызвать правоохранителей. Бойцы задержали 34-летнего дебошира и передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
Срока от 10 лет и осваивать Сибирь,с нормой выработки. Одна пьянь кругом!