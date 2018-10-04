04.10.2018 | 15:32

В среду, 3 октября, в Каменском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 16:40 на 8-м километре трассы Каменка - Сердобск столкнулись автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 61-летний водитель, и КамАЗ с 31-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии пенсионер получил телесные повреждения и был госпитализирован. Его 65-летний пассажир от травм скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.