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Происшествия | На пр. Строителей водитель Chevrolet Captiva сбил 17-летнюю девушку

03.10.2018|14:18
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Во вторник, 2 октября, в Пензенской области случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Одно из них произошло в Пензенском районе, на 10-м километре трассы Пенза - Кондоль. По предварительным данным, в 16:40 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил 77-летнего мужчину.

Вторая авария имела место в областном центре. В 18:20 напротив дома № 67 на проспекте Строителей 59-летний водитель Chevrolet Captiva наехал на 17-летнюю девушку.

В результате ДТП оба пешехода получили различные травмы и были госпитализированы.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, по каждому из фактов проводится проверка.

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