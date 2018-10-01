Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|1 окт 2018|19:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  75.99  |  $  65.57

Происшествия | В Сосновке сгорело деревообрабатывающее предприятие

01.10.2018|17:12
Печать

Над Сосновкой Бессоновского района дым стоял столбом: огонь с жадностью пожирал доски, бревна, опилки. Полыхало деревообрабатывающее предприятие.

Сигнал о возгорании на пульт дежурного МЧС поступил около полудня. На место прибыли пожарные расчеты. 18 человек старались унять жаркое пламя.

«Эвакуировали три газовых баллона из помещения, предотвратив тем самым более негативные последствия, так как существовала угроза распространения огня на соседние производственные помещения. Также территория предприятия не была опахана, не была окошена. С учетом того, что сегодня сильный ветер, огонь мог распространиться и до населенного пункта», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Дом Анастасии Слугиновой находится неподалеку от очага возгорания. Жительница Сосновки говорит, что сгоревшее здание построили еще в советское время. Раньше в нем сушили зерно, а несколько лет назад открыли большой цех.

«Я напугалась - не из-за пилорамы, конечно, каждый за свое. Пришла, никак не отойду», - поделилась эмоциями Анастасия Слугинова.

Огонь практически полностью уничтожил предприятие. Люди не пострадали.

0
0
0
0
 
Гость|01.10.2018 18:58|

Это говорит о том,что никакие нормы безопасности не соблюдаются подобными предприятиями,а контролирующие органы закрывают на это глаза. Не бесплатно,конечно же.

Гость|01.10.2018 19:09|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 