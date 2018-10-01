01.10.2018 | 17:12

Над Сосновкой Бессоновского района дым стоял столбом: огонь с жадностью пожирал доски, бревна, опилки. Полыхало деревообрабатывающее предприятие.

Сигнал о возгорании на пульт дежурного МЧС поступил около полудня. На место прибыли пожарные расчеты. 18 человек старались унять жаркое пламя.

«Эвакуировали три газовых баллона из помещения, предотвратив тем самым более негативные последствия, так как существовала угроза распространения огня на соседние производственные помещения. Также территория предприятия не была опахана, не была окошена. С учетом того, что сегодня сильный ветер, огонь мог распространиться и до населенного пункта», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Дом Анастасии Слугиновой находится неподалеку от очага возгорания. Жительница Сосновки говорит, что сгоревшее здание построили еще в советское время. Раньше в нем сушили зерно, а несколько лет назад открыли большой цех.

«Я напугалась - не из-за пилорамы, конечно, каждый за свое. Пришла, никак не отойду», - поделилась эмоциями Анастасия Слугинова.

Огонь практически полностью уничтожил предприятие. Люди не пострадали.