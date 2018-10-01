01.10.2018 | 16:56

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, случившееся в понедельник, 1 октября, на улице Мира.

По предварительным данным, в 15:40 напротив дома № 16 водитель Audi A4 1993 года рождения допустил наезд на 41-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 31 года и 23 лет.

«В результате аварии они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды.

По словам очевидцев аварии, проезжую часть пересекали четыре человека, одна женщина не пострадала.