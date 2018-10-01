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Происшествия | Стали известны подробности ДТП на улице Мира с тремя пешеходами

01.10.2018|16:56
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В отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, случившееся в понедельник, 1 октября, на улице Мира.

По предварительным данным, в 15:40 напротив дома № 16 водитель Audi A4 1993 года рождения допустил наезд на 41-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 31 года и 23 лет.

«В результате аварии они получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды.

По словам очевидцев аварии, проезжую часть пересекали четыре человека, одна женщина не пострадала.

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Гость|01.10.2018 17:13|

По пешеходному,а он с низу топил.

Гость|01.10.2018 17:14|

Гость писал(a):

Так по пешеходному переходу шли или нет?
Это будет зависеть от происхождения водителя.

Гость|01.10.2018 17:22|

И где подробности?

Гость|01.10.2018 17:27|

В Пензе по сравнению с другими городами пешеходы вообще бессмертные. Во всяком случае таковыми себя считают.

Гость|01.10.2018 17:33|

Кегли безмозглые.

Гость|01.10.2018 17:37|

Гость писал(a):

Это будет зависеть от происхождения водителя.
Какое у него происхождение? Вон на каком корыте гнал... Явно из бомжиков... Такой не отмажется - денег не хватит.

Имя: Гость
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