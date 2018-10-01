01.10.2018 | 16:23

Пути к отступлению были отрезаны. Пожар в частном доме на улице Строителей в Грабове начался в коридоре. Огонь заблокировал входную дверь.

«В два часа ночи проснулся, увидел, что в окне пожар, побежал тушить. Позвонили сразу в МЧС. Тушили час где-то», - поделился местный житель.

Погибли хозяин дома в возрасте около пятидесяти лет и две женщины - чуть моложе.

«Я заходил - он там в спальне, как с кровати слез, на корточках сел, голову наклонил. А эти две его сожительницы около котла лежали», - рассказал житель села Грабово Геннадий Вдонин.

В доме не было электричества, газа - говорят, отрезали за долги. Мужчина обогревал строение, как умел.

«Он дровами отапливался. Скорее всего, напились, курили, оставили сигарету непотушенной», - предположил Геннадий Вдонин.

У погибшего родственники есть, только живут они не в Грабове.

Наполовину выгоревший дом сторожит собака по кличке Муха. Хозяин подобрал дворняжку щенком. Теперь она никому не нужна.