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Происшествия | Пожар в Грабове унес жизни троих человек

01.10.2018|16:23
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Пути к отступлению были отрезаны. Пожар в частном доме на улице Строителей в Грабове начался в коридоре. Огонь заблокировал входную дверь.

«В два часа ночи проснулся, увидел, что в окне пожар, побежал тушить. Позвонили сразу в МЧС. Тушили час где-то», - поделился местный житель.

Погибли хозяин дома в возрасте около пятидесяти лет и две женщины - чуть моложе.

«Я заходил - он там в спальне, как с кровати слез, на корточках сел, голову наклонил. А эти две его сожительницы около котла лежали», - рассказал житель села Грабово Геннадий Вдонин.

В доме не было электричества, газа - говорят, отрезали за долги. Мужчина обогревал строение, как умел.

«Он дровами отапливался. Скорее всего, напились, курили, оставили сигарету непотушенной», - предположил Геннадий Вдонин.

У погибшего родственники есть, только живут они не в Грабове.

Наполовину выгоревший дом сторожит собака по кличке Муха. Хозяин подобрал дворняжку щенком. Теперь она никому не нужна.

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Гость|01.10.2018 18:50|

ИСТОРИЯ С ПЕЧАЛЬНЫМ КОНЦОМ...

Гость|01.10.2018 19:07|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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