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Происшествия | В Грабове при пожаре погибли две 43-летние женщины и 54-летний мужчина

30.09.2018|11:14
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В воскресенье, 30 сентября, на улице Строителей в селе Грабово Бессоновского района при пожаре погибли три человека: две женщины и мужчина.

Пожар в доме произошел около 2:00, сообщение об обнаружении двух тел поступило следователям в районе 2:30. Когда возгорание было полностью ликвидировано, нашли третьего погибшего.

«В результате пожара погиб мужчина 1964 года рождения, его сожительница 1975 года рождения и их знакомая 1975 года рождения, которая на протяжении года проживала в этом же доме», - уточнила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По предварительной версии, все трое скончались от отравления продуктами горения. Повреждений на их телах не обнаружено.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Ее предстоит установить пожарно-технической экспертизе.

По факту смерти трех человек проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|30.09.2018 11:54|

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