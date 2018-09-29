29.09.2018 | 17:38

Жители села Любятино Пензенского района раньше только слышали про чупакабру, но теперь окончательно уверовали в мифическое существо. Многие местные жители уверены, что таинственный зверь побывал в хозяйстве Михаила Глебова. Он лишился всего поголовья кроликов. Жертвами ночного хищника стали 16 особей.

«Два без крови, один съеден, а у остальных под передними лапами грудная клетка вся переломана. Клетки открывались наружу, оказались все вдавлены внутрь, пробиты, дверки все сорваны», - перечислил пострадавший.

Ни лиса, ни хорек, по мнению Михаила и его соседей, такого бесчинства учинить не смогли бы, да и съесть целого кролика на месте под силу только крупному зверю. Всю остальную добычу неизвестный хищник аккуратно разложил в соответствии с весовыми категориями. В одной кучке оказались крупные тушки, в другой - самые молодые особи.

Хозяин подворья - охотник, но следов, оставленных на месте кровавого побоища, никогда не встречал.

«Думали, собака какая-нибудь, но потом уже вот эти следы обнаружили. Четыре пальца, каждый сантиметра по два-три. Наверху остался след четкий, точно такой же, только еще на нем есть коготь», - добавил Михаил Глебов.

Своя версия произошедшего есть у сына хозяина. Он ночью крепко спал, но потом все же заметил кое-что подозрительное.

«Видел, у нас к бане кто-то шел. Я думал, что собака, а мне Наташка сказала, что лиса. Две дырки большие, одна маленькая», - рассказал Дмитрий Глебов.

Прежде чем попасть внутрь крольчатника, зверь едва не разнес деревянную стену. Михаил Глебов упоминает кровопийцу исключительно в женском роде: чупакабра - это «она».

«Зубы идут как бы двойные, то есть вместе, как два гвоздя рядом поставить и ткнуть в стенку. Их четко видно», - уточнил Михаил Глебов.

О размере «любятинской чупакабры» можно судить по дырам, оставленным в сетке над забором. После визита незваного гостя дворовые собаки целый день боялись выходить из укрытий.

Михаил Глебов готовит капканы на существо и собирается устроить ему засаду, если оно снова отправится убивать.