Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|29 сен 2018|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ливень |
+2oC
+10oC
Завтра | Снег |
  76.23  |  $  65.59

Происшествия | Жители села Любятино Пензенского района опасаются чупакабры

29.09.2018|17:38
Печать

Жители села Любятино Пензенского района раньше только слышали про чупакабру, но теперь окончательно уверовали в мифическое существо. Многие местные жители уверены, что таинственный зверь побывал в хозяйстве Михаила Глебова. Он лишился всего поголовья кроликов. Жертвами ночного хищника стали 16 особей.

«Два без крови, один съеден, а у остальных под передними лапами грудная клетка вся переломана. Клетки открывались наружу, оказались все вдавлены внутрь, пробиты, дверки все сорваны», - перечислил пострадавший.

Ни лиса, ни хорек, по мнению Михаила и его соседей, такого бесчинства учинить не смогли бы, да и съесть целого кролика на месте под силу только крупному зверю. Всю остальную добычу неизвестный хищник аккуратно разложил в соответствии с весовыми категориями. В одной кучке оказались крупные тушки, в другой - самые молодые особи.

Хозяин подворья - охотник, но следов, оставленных на месте кровавого побоища, никогда не встречал.

«Думали, собака какая-нибудь, но потом уже вот эти следы обнаружили. Четыре пальца, каждый сантиметра по два-три. Наверху остался след четкий, точно такой же, только еще на нем есть коготь», - добавил Михаил Глебов.

Своя версия произошедшего есть у сына хозяина. Он ночью крепко спал, но потом все же заметил кое-что подозрительное.

«Видел, у нас к бане кто-то шел. Я думал, что собака, а мне Наташка сказала, что лиса. Две дырки большие, одна маленькая», - рассказал Дмитрий Глебов.

Прежде чем попасть внутрь крольчатника, зверь едва не разнес деревянную стену. Михаил Глебов упоминает кровопийцу исключительно в женском роде: чупакабра - это «она».

«Зубы идут как бы двойные, то есть вместе, как два гвоздя рядом поставить и ткнуть в стенку. Их четко видно», - уточнил Михаил Глебов.

О размере «любятинской чупакабры» можно судить по дырам, оставленным в сетке над забором. После визита незваного гостя дворовые собаки целый день боялись выходить из укрытий.

Михаил Глебов готовит капканы на существо и собирается устроить ему засаду, если оно снова отправится убивать.

0
0
0
0
 
Гость|29.09.2018 19:27|

В Слонимском районе убили огромного волка. Возможно, это та самая «чупакабра»

В Слонимском районе идет массовая охота на огромного волка, который растерзал уже более 20 домашних собак и котов. На момент, когда sb.by впервые написал об этой истории, жертвами агрессивного хищника стали 8 домашних животных. И, к слову, тогда не было ясно, что это волк, о чем недвусмысленно свидетельствовал и видеоролик на YouTube («Чупакабра в Слониме»), который в начале сентября побил все рекорды по количеству просмотров.

Гость|29.09.2018 19:32|

Пару ротвейлеров во дворе поселить - ни чупакабры, ни волков не будет.

Гость|29.09.2018 19:37|

Оборотень. Теперь пойдет веселуха...

Гость|29.09.2018 19:38|

Гость писал(a):

Пару ротвейлеров во дворе поселить - ни чупакабры, ни волков не будет.
Пара волков легко сделает отличную отбивную из пары твоих вротвеллеров или волкодавов .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!