28.09.2018 | 09:28

В Пензенской области полиция разыскивает пропавшего без вести 49-летнего Сергея Николаевича Чупрунова.

Уроженец села Грабово Бессоновского района проживал в поселке Лунино. 31 марта он ушел из дома на работу (он трудился в селе Засурском Лунинского района). С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Пропавшему на вид 50 лет, его рост 175-180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы черные, глаза темно-карие.

«Если у вас есть какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефонам дежурной части межмуниципального отдела МВД России «Лунинский»: 8 (8412) 630-233, 8 (8412-61) 3-11-59 или по телефону 02», - обратились к населению в пресс-служб УМВД РФ по Пензенской области.