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Происшествия | В Пензе столкнулись два автобуса и легковая машина

27.09.2018|11:30
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В четверг, 27 сентября, в Пензе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. На перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева столкнулись два автобуса большой вместимости и легковой автомобиль.

Видеозапись и фото аварии опубликовал в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте» очевидец происшествия Роман Свиридов. Судя по ним, один из автобусов следовал по маршруту 130. Второй мог двигаться как по 130-му, так и по 30-му маршруту - его номер не виден. Также пострадала иномарка.

На место происшествия прибыл реанимобиль скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

По словам одной из жительниц Пензы, ехавшей около 9:30 со стороны Терновки на Западную Поляну в автобусе № 130, из-за затруднения движения транспорта автобусы № 30 и 130 вынуждены были изменить маршрут и двигаться с улицы Свердлова по Калинина и далее по Лермонтова.

Факт ДТП подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото, видео - vk.com/penza_live
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Гость|27.09.2018 12:05|

Водители автобусов самостоятельно изменили маршрут движения. Хорошо, что хоть не дворами поехали, а то однозначно попередавили бы все припаркованные машины и пешеходов.

Гость|27.09.2018 12:06|

Им уже ул.Калинина и Кирова мало? едут сплошным потоком в две полосы в каждом направлении, так еще и прилегающие улицы стали осваивать? Пора забирать у них лицензии на перевозку пассажиров

Гость|27.09.2018 12:08|

Сошлись автобусы в лобовую вместе с пассажирами. Во дают, беспредельщики!!

Гость|27.09.2018 12:09|

Почему в Пензе водители автобусов позволяют себе ездить там где хотят и как хотят? Или ГИБДД у них на откатах?

Гость|27.09.2018 12:27|

а разве еще не расторгли контракт с перевозчиком 130х ?

Автобусы ломаются, водители быдло....

Гость|27.09.2018 12:33|

А зато на Кирова есть новый светофор. Удобный и хороший. Ну а пробка да - чтож поделаешь

Гость|27.09.2018 12:50|

Водителей автобусов и маршруток необходимо контролировать скрытым контролем. либо дать возможность пассажирам оперативно связываться с ответственным лицом, имеющим право воздействовать на водителя. Большинство людей знают ПДД и могут судить о нарушении по объективным факторам (сигнал светофора, скорость движения, положение автобуса на проезжей части и регламентирующие знаки). Водителей давно пора воспитывать рублём. Такого беспредела на дорогах города никогда небыло. Вот чем надо заниматься. а не рисунок плитки на площади выбирать.

Гость|27.09.2018 13:04|

В Пензе все давным давно решается в кулуарах. По законам город не живёт. Поэтому и беспределят маршрутчики-кто их накажет,когда все договорено давно.

Гость|27.09.2018 13:10|

Водителей автобусов давно проверит надо, они на дорогах творят что хотят! Хозяевами себя чувствуют! Им правила дорожного движения вообще каждый год сдавать нужно! Все таки людей перевозят а не дрова!

Гость|27.09.2018 13:17|

Гость писал(a):

В Пензе все давным давно решается в кулуарах. По законам город не живёт. Поэтому и беспределят маршрутчики-кто их накажет,когда все договорено давно.
А надо в клозетах

Гость|27.09.2018 13:25|

Утром рано повстречались два

Гость|27.09.2018 13:53|

Хорошо что сегодня не поехал...

Имя: Гость
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