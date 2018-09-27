27.09.2018 | 11:30

В четверг, 27 сентября, в Пензе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. На перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева столкнулись два автобуса большой вместимости и легковой автомобиль.

Видеозапись и фото аварии опубликовал в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте» очевидец происшествия Роман Свиридов. Судя по ним, один из автобусов следовал по маршруту 130. Второй мог двигаться как по 130-му, так и по 30-му маршруту - его номер не виден. Также пострадала иномарка.

На место происшествия прибыл реанимобиль скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

По словам одной из жительниц Пензы, ехавшей около 9:30 со стороны Терновки на Западную Поляну в автобусе № 130, из-за затруднения движения транспорта автобусы № 30 и 130 вынуждены были изменить маршрут и двигаться с улицы Свердлова по Калинина и далее по Лермонтова.

Факт ДТП подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.