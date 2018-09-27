В четверг, 27 сентября, в Пензе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. На перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева столкнулись два автобуса большой вместимости и легковой автомобиль.
Видеозапись и фото аварии опубликовал в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте» очевидец происшествия Роман Свиридов. Судя по ним, один из автобусов следовал по маршруту 130. Второй мог двигаться как по 130-му, так и по 30-му маршруту - его номер не виден. Также пострадала иномарка.
На место происшествия прибыл реанимобиль скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
По словам одной из жительниц Пензы, ехавшей около 9:30 со стороны Терновки на Западную Поляну в автобусе № 130, из-за затруднения движения транспорта автобусы № 30 и 130 вынуждены были изменить маршрут и двигаться с улицы Свердлова по Калинина и далее по Лермонтова.
Факт ДТП подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Водители автобусов самостоятельно изменили маршрут движения. Хорошо, что хоть не дворами поехали, а то однозначно попередавили бы все припаркованные машины и пешеходов.