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Происшествия | В ДТП с участием двух автобусов никто из пассажиров не пострадал

27.09.2018|15:07
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Два автобуса № 130 сошли с маршрутов. Один вез пассажиров из Арбекова в Терновку, другой - обратно. На полпути, в центре города, они врезались друг в друга. Машина, которая ехала с улицы Куйбышева на Свердлова, не вписалась в поворот.

«Зацепил иномарку. Чтобы до конца ее не бить, решил уйти и не ушел, ударился в меня. Я все что смог сделал - и по тормозам, и все прочее. Видите, какой удар был, у меня аж стащило все», - рассказал и показал водитель автобуса Михаил.

В автобусе, который поднимался по Свердлова, находилось порядка 80 человек. Люди спешили утром на работу и учебу.

«Мгновенно все было», - отметила кондуктор.

Никто из пассажиров в результате аварии, не пострадал. Оба водителя автобусов получили ушибы.

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