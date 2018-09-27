27.09.2018 | 15:07

Два автобуса № 130 сошли с маршрутов. Один вез пассажиров из Арбекова в Терновку, другой - обратно. На полпути, в центре города, они врезались друг в друга. Машина, которая ехала с улицы Куйбышева на Свердлова, не вписалась в поворот.

«Зацепил иномарку. Чтобы до конца ее не бить, решил уйти и не ушел, ударился в меня. Я все что смог сделал - и по тормозам, и все прочее. Видите, какой удар был, у меня аж стащило все», - рассказал и показал водитель автобуса Михаил.

В автобусе, который поднимался по Свердлова, находилось порядка 80 человек. Люди спешили утром на работу и учебу.

«Мгновенно все было», - отметила кондуктор.

Никто из пассажиров в результате аварии, не пострадал. Оба водителя автобусов получили ушибы.