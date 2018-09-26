Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 сен 2018|16:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  77.38  |  $  65.76

Происшествия | В Пензе 18-летний студент-первокурсник погиб при падении с высоты

26.09.2018|09:14
Печать

В понедельник, 24 сентября, у дома № 49 на улице Красной в Пензе было обнаружено тело 18-летнего молодого человека с повреждениями, характерными для падения с высоты. Трагедия произошла около 16:00.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», юноша в этом году закончил обучение в школе и поступил в институт.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|26.09.2018 09:30|

Может в университет поступил-институты переименовали "недавно".

Гость|26.09.2018 09:42|

Институты остались как структурные единицы университетов, так что не получилось у тебя в этот раз сумничать

Гость|26.09.2018 10:08|

да разница то какая, человек погиб, а кто виноват универ или институт, так ли или личное, возраст то еще очень влюбчивый и разочарование, которое и не каждый стойкий взрослый порой может одолеть и конечно обида, как же в таких случаях голову включить, сложно, если еще нет близких людей, которым можно рассказать, поделиться, боже как же жаль, родителям и близким соболезнования, растишь, растишь ребенка, а потом ....раз и нет ....боль жуткая, дорогие ребятки, не спешите с выводами, не принимайте таких решений, это же не игра, назад не отыграешь, ЖИВИТЕ!!!

Гость|26.09.2018 10:16|

Раскрываемость подобных убийств очень низкая.

Гость|26.09.2018 10:53|

МУЖИКИ ГИБНУТ ДРУГ ЗА ДРУГОМ...

Гость|26.09.2018 10:58|

Гость писал(a):

Раскрываемость подобных убийств очень низкая.
экстрасенсы в помощь

Гость|26.09.2018 11:03|

Структурные единицы давно отменили-остались вытрезвитель и обезьянники.

Гость|26.09.2018 11:12|

Родители,будьте ближе к детям, разговаривайте с ними по душам. Взрослые дети- это те же дети,но ростом выше. Погладьте по плечу,загляните в глаза- они вам доверят свои тайны.

Гость|26.09.2018 11:17|

знаю эту семью... у мальчика просто была психологическая травма в детстве...

Гость|26.09.2018 11:44|

Очередные родители оставили окно открытым и не следили за ребенком? Следствие должно разобраться во всем!!!

Гость|26.09.2018 12:08|

Гость писал(a):

знаю эту семью... у мальчика просто была психологическая травма в детстве...
Нормально, в детстве психологическая травма, а дошло только сейчас?! Что ж за травма такая??? Нет, наверняка выкинули. Ну, или соли-смеси разные...

Гость|26.09.2018 12:15|

Соболезнования родителям.

Гость|26.09.2018 12:26|

Очень жаль парня. Соболезнования родителям..

Гость|26.09.2018 12:27|

Гость писал(a):

Структурные единицы давно отменили-остались вытрезвитель и обезьянники.
Личный опыт?

Гость|26.09.2018 13:10|

Лююдиии! Остановитесь! Не надо изливать тут столько негатива... У родителей огромное горе. Только порадовались, что сын школу закончил, в ВУЗ поступил, все складывается, планы, планы, планы... И всё оборвалось в одночасье!...

Искренние соболезнования родным и близким парня.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!