26.09.2018 | 09:14

В понедельник, 24 сентября, у дома № 49 на улице Красной в Пензе было обнаружено тело 18-летнего молодого человека с повреждениями, характерными для падения с высоты. Трагедия произошла около 16:00.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», юноша в этом году закончил обучение в школе и поступил в институт.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.